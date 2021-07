Arunachal Pradesh News: भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) ने कहा, अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में खराब मौसम के कारण बुधवार सुबह सेना के जवानों को ले जा रहे एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एक जवान शहीद हो गया और सात गंभीर रूप से घायल हो गए.Also Read - Indian Army Recruitment 2021: भारतीय सेना में अधिकारी के पदों पर आवेदन करने की कल है अंतिम डेट, बिना परीक्षा होगा चयन, लाखों में मिलेगी सैलरी

Army vehicle meets with accident due to inclement weather conditions in #Arunachal, @ITBP_official troops rush to the site for support and stabilize injured Jawans, one Jawan reported dead pic.twitter.com/vE9poJ8pd9

