महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के भतीजे व पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार ने आज सोमवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की यह कहकर हवा निकाल दी कि यह यह यूपीए की भारत जोड़ो यात्रा नहीं है.

अजित पवार ने यह बयान तब दिया जब उनसे मीडियाकर्मियों ने पूछा कि क्या कांग्रेस की भारत जोड़ी यात्रा 2024 के चुनाव परिणाम बदल देगी और यदि विपक्षी दल इसमें कांग्रेस के साथ हैं. एनसीपी नेता पवार ने कहा, कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा अपने दम पर शुरू की. यह यूपीए की भारत जोड़ो यात्रा नहीं है और वे हमसे इसके बारे में नहीं पूछेंगे? लेकिन यह एक लंबी यात्रा है.

एनसीपी विधायक अजीत पवार ने यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 2024 के चुनाव परिणाम बदल देगी और यदि विपक्षी दल इसमें कांग्रेस के साथ हैं पर आज बयान दिया है.

Congress started Bharat Jodo Yatra, they started on their own. It’s not UPA’s Bharat Jodo Yatra & they won’t ask us about it. But it’s a long yatra: Ajit Pawar, NCP MLA when asked if Congress’ Bharat Jodo Yatra will change 2024 poll result &if Oppn parties are with Congress in it pic.twitter.com/X6JMB25b9c

