जम्मू-कश्मीर: चांदली गांव के वन क्षेत्र में मिला मोर्टार शेल फटा, एक की मौत, एक घायल

जम्मू-कश्मीर के सांबा के चांदली गांव में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई है. वहां के वन क्षेत्र में मिले मोर्टार शेल के फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया. घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत स्थिर है. उसे जीएमसी जम्मू में स्थानांतरित कर दिया गया है. ये जानकारी सांबा के एसएसपी बेनाम तोश के हवाले से दी गई है.

देखें वीडियो, क्या कह रहे हैं एसएसपी बेनाम तोश-

#WATCH | J&K: Benam Tosh, SSP Samba says, “An unfortunate incident took place in village Chandli. A man was killed and another was injured after a mortar shell which they found in the forest area exploded. The injured person has been hospitalised and he is stable now. He has been… pic.twitter.com/gxo9G2pgZK

