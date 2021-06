Uttar Pradesh Assembly Election 2022: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस (Congress) को बड़ा झटका लगा है. जितिन प्रसाद (Jitin Prasada) ने ‘कांग्रेस के हाथ’ का साथ छोड़कर BJP का दामन थाम लिया है. यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जितिन प्रसाद का BJP से जुड़ना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. Also Read - कांग्रेस छोड़ BJP में शामिल हुए Jitin Prasada तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी आया रिएक्शन, जानें क्या कहा...

भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद ने कहा, ‘मैंने अपने जिले, राज्य और देश के हित में और लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बहुत विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया है.’ उन्होंने कहा कि राष्ट्र के नाम पर कोई राजनीतिक दल है तो वह बीजेपी है. जितिन ने कहा जिस दल में था, मुझे महसूस होने लगा कि हमलोग राजनीति करने लगे हैं. Also Read - क्या भाजपा में शामिल होने वाले हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता, पीयूष गोयल के घर पहुंचे जितिन प्रसाद

उधर, जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस का भी रिएक्शन आया है. वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ‘जाने वाले जाते हैं, हम उन्हें रोक नहीं सकते. यह उनका फैसला था, उनका यहां (कांग्रेस पार्टी) भविष्य भी था. हालांकि, यह दुर्भाग्यपूर्ण है.’ Also Read - राजस्थान में कांग्रेस सरकार पर क्या फिर मंडरा रहा संकट? पार्टी में चल रहा आंतरिक युद्ध

Jaane wale jaate rehte hain, we can’t stop them. It was his decision, he also had a future here (Congress Party). However, it is unfortunate: Congress MP Mallikarjun Kharge on #JitinPrasada joining BJP pic.twitter.com/xcbJBmGzx7

— ANI (@ANI) June 9, 2021