200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचीं Jacqueline Fernandez, क्या मिलेगी राहत?

Money Laundering Case: सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar) से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज FIR रद्द करवाने के लिए अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिज (Jacqueline Fernandez) ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का दरवाजा खटखटाया है. जैकलीन फर्नांडिज ने कोर्ट में अपील दाखिल कर ED की तरफ से दायर ईसीआईआर (FIR) और सप्लीमेंट्री चार्जशीट को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है.

Rs 200 Crore Money Laundering case | Bollywood Actress Jacqueline Fernandez moves Delhi High Court seeking quashing of ECIR (FIR) and supplementary chargesheet filed by ED in the case.

The plea stated that evidence filed by the Directorate of Enforcement would prove that the… pic.twitter.com/CCqBGHPuhE

