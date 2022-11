जैकलीन फर्नांडिज को राहत, 'कॉनमैन' सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत

‘कॉनमैन’ सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar) से जुड़े 200 करोड़ से ज्यादा के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिज (Jacqueline Fernandez) को राहत मिली है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिज को जमानत दे दी है. हालांकि जैकलीन बिना कोर्ट की इजाजत के देश से बाहर नहीं जा सकती हैं. मालूम हो कि सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिज (Jacqueline Fernandez) का भी नाम है.

#WATCH | Jacqueline Fernandez leaves from Delhi’s Patiala House Court after getting bail in Rs 200 crores money laundering case involving alleged conman Sukesh Chandrashekhar pic.twitter.com/d1qjSaLZeg — ANI (@ANI) November 15, 2022