सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar) से जुड़े 200 करोड़ से ज्यादा के मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैक्लीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) से दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने करीब 7 घंटे तक पूछताछ की. इससे पहले जैकलीन से बीते 14 सितंबर को भी दिल्ली पुलिस की EOW ने तकरीबन साढ़े 8 घंटे तक पूछताछ की थी. उस समय उन्हें पिंकी ईरानी के सामने बिठाकर पूछताछ की गई थी.Also Read - PM मोदी को लेकर ममता बनर्जी का हैरान कर देने वाला बयान, कहा- 'मुझे नहीं लगता कि CBI, ED के पीछे...'

#WATCH | Delhi: Actor Jacqueline Fernandez leaves from the Delhi Police EoW (Economic Offences Wing) office after being questioned for several hours in the Sukesh Chandrashekhar money laundering case. pic.twitter.com/o4ByKAftS8

— ANI (@ANI) September 19, 2022