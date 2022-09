सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar) से जुड़े 200 करोड़ से ज्यादा के मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) से दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने करीब साढ़े 8 घंटे तक पूछताछ की. मालूम हो कि कथित कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपने चार्जशीट में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को बतौर आरोपी नामजद किया है.Also Read - ईडी की रेड में 431 किलो सोना और चांदी की सिल्लियां मिलीं, कीमत 47 करोड़ रुपए से अधिक

#WATCH | Actor Jacqueline Fernandez leaves from the EOW office in Delhi after over 8 hours of questioning

She was summoned in the conman Sukesh Chandrashekhar money Laundering case pic.twitter.com/mJ8mmz4Pmp

— ANI (@ANI) September 14, 2022