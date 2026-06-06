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ऑपरेशन सिंदूर 2 दिन और चलता तो PoK भारत में होता... जगद्गुरु रामभद्राचार्य के बयान से मची खलबली

जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर दो दिन और चलता तो पीओके भारत का हिस्सा बन सकता था. लखनऊ में उन्होंने राजनाथ सिंह की मौजूदगी में यह बयान दिया.

Written by: Rishabh Kumar
Published: June 6, 2026, 12:01 AM IST
Jagadguru Rambhadracharya (Image: IANS)
Jagadguru Rambhadracharya (Image: IANS)

लखनऊ में आयोजित श्रीराम कथा कार्यक्रम के दौरान जगद्गुरु रामभद्राचार्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) को लेकर बड़ा बयान दिया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि अगर ऑपरेशन सिंदूर दो दिन और जारी रहता, तो PoK भारत में शामिल हो सकता था. उनके इस बयान की काफी चर्चा हो रही है. उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें नष्ट किया. उनके अनुसार यह अभियान देश की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था और इससे आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश गया.

क्या था ऑपरेशन सिंदूर?

भारत ने मई 2025 में ऑपरेशन शुरू किया था. यह कार्रवाई अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद की गई थी. इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद भारत ने आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाते हुए जवाबी कार्रवाई की. जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि इस अभियान के दौरान पाकिस्तान में मौजूद नौ आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया गया. उनका मानना है कि यदि यह अभियान कुछ और समय तक चलता, तो स्थिति और भी अलग हो सकती थी. हालांकि यह उनका व्यक्तिगत आकलन और राय है.

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सेना प्रमुख से मुलाकात का भी किया जिक्र

कार्यक्रम के दौरान रामभद्राचार्य ने भारतीय सेना प्रमुख उपेन्द्र द्विवेदी के साथ हुई एक बातचीत का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि जब सेना प्रमुख ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ मांगने को कहा था, तब उन्होंने केवल एक इच्छा जताई थी कि PoK भारत में वापस शामिल हो जाए. उन्होंने कहा कि यह उनकी लंबे समय से इच्छा रही है. कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने उनके इस बयान पर समर्थन भी जताया. इस दौरान देश की सुरक्षा और सेना के योगदान पर भी चर्चा हुई.

राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ

रामभद्राचार्य ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सराहना करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है. उन्होंने यह भी कहा कि राजनाथ सिंह लंबे समय से देश सेवा में अहम भूमिका निभा रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की भी प्रशंसा की. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में भी देश मजबूत नेतृत्व के साथ आगे बढ़ेगा. उनका कहना था कि सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं.

विश्वविद्यालय और रामचरितमानस को लेकर रखी मांग

अपने संबोधन के दौरान रामभद्राचार्य ने केंद्र सरकार से कुछ मांगें भी रखीं. उन्होंने कहा कि जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि वहां पढ़ने वाले छात्रों को और बेहतर सुविधाएं मिल सकें. इसके अलावा उन्होंने रामचरित मानस को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा देने की मांग भी दोहराई. उनका कहना था कि राम भारतीय संस्कृति, परंपरा और समाज के कल्याण का प्रतीक हैं. वहीं राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि वह लगभग तीन दशक से रामभद्राचार्य को जानते हैं और उनकी स्मरण शक्ति तथा विद्वता अद्भुत है. उन्होंने उनके ज्ञान और योगदान की भी सराहना की.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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