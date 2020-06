Jagannath Puri Rath Yatra 2020: सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को भगवान जगन्‍नाथ रथयात्रा की अनुमति मिलने के बाद अब पुरी में जगन्‍नाथ मंदिर परिसर में तैयारियां शुरू हो गई हैं. रथ यात्रा के लिए 1500 लोगों का कोरोना टेस्‍ट कराया जा रहा है. आज 12 बजे से रथ यात्रा में रथ खींचने का काम शुरू होगा. रथयात्रा का जुलूस निकाले जाने के दौरान पुरी शहर में कर्फ्यू रहेगा और शहर में प्रवेश के सभी रास्ते बंद किए जाएंगे. Also Read - Coronavirus In Delhi Update: दिल्ली की स्थिति बेकाबू, 24 घंटे में 2909 मामले, 58 लोगों की मौत

कोरोन वायरस संक्रमण की महामारी के बीच सुप्रीम कोर्ट से सालाना रथयात्रा की अनुमति मिली है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, रथयात्रा खींचने के लिए 500 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे. Also Read - इंग्लैंड रवानगी से पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए पाकिस्तान के तीन क्रिकेटर

बता दें कि सोमवार को उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद पुरी में बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस जांच अभियान शुरू किया है, जिसमें भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान रथ खींचने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से कोविड-19 की जांच करानी होगी और रिपोर्ट निगेटिव होगी, तभी वह यात्रा में भाग ले पाएंगे. Also Read - भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को मिली इजाजत, ओडिशा CM बोले, हम पूरी तरह से तैयार; अमित शाह ने भी जताई खुशी

Odisha: Preparations underway for #RathYatra at Puri Jagannath Temple. Supreme Court yesterday granted permission to hold the annual chariot festival this year amid #COVID19 pandemic. No more than 500 people will be allowed to pull the chariots as per SC’s order. pic.twitter.com/q9stqdPitO

