16 जुलाई को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, दिल्ली-बरेली-कानपुर सहित इन जगहों पर ट्रैफिक अलर्ट, देखें रूट एडवाइजरी

Jagannath Rath Yatra 2026 traffic advisory: 16 जुलाई 2026 को देश के अलग-अलग हिस्सों में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी. दिल्ली, कानपुर, बरेली और झारखंड के जमशेदपुर में प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर विशेष तैयारियां की हैं. आइये जानते हैं इन शहरों की पूरी रूट एडवाइजरी...

Written by: Satyam Kumar
Published: July 15, 2026, 10:37 AM IST
Bhagwan Jagannath Rath yatra traffic alert
भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा ट्रैफिक अलर्ट (इमेज AI से है)
  • दिल्ली के त्यागराज नगर में पहली बार पुरी की तर्ज पर तीन रथ निकलेंगे, वहीं जनकपुरी में 7 किलोमीटर लंबी भव्य यात्रा निकाली जाएगी.
  • कानपुर में रथ यात्रा को देखते हुए 16 जुलाई को दोपहर 2:00 बजे से रात 10:00 बजे तक पश्चिम और मध्य जोन के कई रास्तों पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी.
  • बरेली के सिकलापुर जगन्नाथ स्वामी मंदिर से शुरू होकर यह यात्रा मुख्य बाजारों, पटेल चौक और सिविल लाइंस होते हुए वापस मंदिर परिसर पहुंचेगी.
  • झारखंड के जमशेदपुर में सुचारु यातायात के लिए दोपहर 2:00 बजे से रात 11:00 बजे तक भारी वाहनों की नो-एंट्री रहेगी और बिष्टुपुर मेन रोड आम गाड़ियों के लिए बंद रहेगा.

Jagannath Rath Yatra Traffic Advisory: देशभर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर भक्तों का उत्साह चरम पर है. इस साल 16 जुलाई 2026 को अलग-अलग शहरों में महाप्रभु की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी. इस पावन अवसर पर दिल्ली, कानपुर, बरेली और जमशेदपुर जैसे बड़े शहरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है. इसी भीड़ को नियंत्रित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने विशेष रूट एडवाइजरी जारी की है. अगर आप भी इस दिन घर से बाहर निकल रहे हैं, तो अपने शहर का ट्रैफिक हाल जरूर देख लें…

दिल्ली के त्यागराज में भव्य रथ यात्रा

दिल्ली के त्यागराज नगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में 16 जुलाई से 12 दिनों का भव्य धार्मिक महोत्सव शुरू हो रहा है. इस साल यहाँ पहली बार पुरी की तर्ज पर तीन अलग-अलग रथ निकाले जाएंगे. वहीं, देवी सुभद्रा का 14 फीट ऊंचा रथ ‘देबदलन’ होगा, जिसे सिर्फ महिला श्रद्धालु खींचेंगी. बता दें कि यात्रा की शुरुआत 16 जुलाई को दोपहर 2:00 बजे से होगी. सुरक्षा को मजबूत रखने के लिए दिल्ली पुलिस के अलावा 100 विशेष गार्ड, 50 बाउंसर्स और 300 स्वयंसेवक तैनात रहेंगे. इस यात्रा में कोई एंट्री फीस नहीं है, सभी श्रद्धालु निःशुल्क शामिल हो सकते हैं.

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तारीख मुख्य आयोजन समय / विवरण
16 जुलाई नेत्र उत्सव एवं भव्य रथयात्रा की शुरुआत सुबह 10:30 बजे ‘पहंडी बीजे’ अनुष्ठान के तहत भगवान के विग्रह गर्भगृह से रथों पर विराजमान किए जाएंगे। दोपहर 3:00 बजे रथयात्रा शुरू होगी। पूरे दिन अखंड भंडारा होगा। रथ आईएनए मार्केट और सफदरजंग होते हुए वापस मंदिर पहुंचेगा।
24 जुलाई बहुड़ा यात्रा (उल्टा रथ) निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजन
25 जुलाई सुनाबेश (स्वर्ण रूप) भगवान का स्वर्ण श्रृंगार किया जाएगा
27 जुलाई नीलाद्रि बिजे इसी दिन पूजा का विधिवत समापन होगा

त्यागराज स्टेडियम से शुरुआत

शुरुआती स्थान रूट समापन
त्यागराज स्टेडियम के सामने ‘बड़ा दांड’ आईएनए मार्केट → सफदरजंग मंदिर

दिल्ली के इन दो जगहों पर भी रथ यात्रा

दिल्ली के ही जनकपुरी इलाके में भी भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है: यह यात्रा जनकपुरी के डी-ब्लॉक दुर्गा मंदिर से दोपहर में शुरू होगी और कुल 7 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. यात्रा का समापन चंचल पार्क स्थित गुंडीचा मंदिर (श्री श्रीजी वाटिका) में होगा. इस इलाके में भी यात्रा के समय भारी भीड़ रहने की संभावना है, जिससे बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें.

स्थान आयोजन विवरण
कमला नगर स्थित गीता भवन भव्य रथयात्रा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
करोल बाग स्थित सेंट्रल कोर्ट यार्ड (सीपीडब्ल्यूडी क्वार्टर) भव्य रथयात्रा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार

कानपुर में जारी ट्रैफिक डायवर्जन

कानपुर में रथ यात्रा को देखते हुए ट्रैफिक विभाग ने 16 जुलाई को कड़े कदम उठाए हैं. जिले में दोपहर 2:00 बजे से लेकर रात 10:00 बजे तक विशेष ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा. कानपुर के पश्चिम और मध्य जोन के कई प्रमुख रास्तों पर आम गाड़ियों का आना-जाना पूरी तरह बंद रहेगा.

पश्चिम जोन ट्रैफिक डायवर्जन

 प्रतिबंध / डायवर्जन वैकल्पिक मार्ग
बिठूर तिराहा (कल्याणपुर) की ओर से आने वाले वाहन सीधे आगे नहीं जाएंगे वैरी पुलिया से दाएं मुड़कर इंद्रानगर रोड के रास्ते गंतव्य तक जाएं
यश कोठारी और मैनावती मार्ग की ओर से आने वाले वाहन सिंहपुर तिराहा से बिठूर तिराहा (कल्याणपुर) की ओर प्रवेश नहीं मिलेगा सिंहपुर तिराहा से बाएं मुड़कर मैनावती मार्ग का उपयोग करें

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों का चुनाव करें. साथ ही पुलिस ने लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी है. ट्रैफिक कंट्रोल रूम: 9305104340 – ग्रीन कॉरिडोर सेल: 9454402413

मध्य जोन ट्रैफिक डायवर्जन प्रतिबंध / डायवर्जन वैकल्पिक मार्ग
हैलट हॉस्पिटल और पालीवाल तिराहा की ओर से आने वाले वाहन निर्धारित डायवर्जन लागू रहेगा गोल चौराहा और देवकी सिनेमा होकर गंतव्य तक जाएं
फजलगंज चौराहा की ओर से आने वाले वाहन पालीवाल तिराहा की ओर नहीं जा सकेंगे मरियमपुर चौराहा से बाएं या दाएं मुड़कर चैन फैक्ट्री और खोया मंडी मार्ग का उपयोग करें

बरेली में रथ यात्रा का पूरा रूट

बरेली के सिकलापुर स्थित श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर से 16 जुलाई को महाप्रभु की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी. रथ यात्रा मंदिर प्रांगण से शुरू होकर ताड़ी खाना रोड, साहू गोपीनाथ सिकलापुर फर्नीचर मार्केट, नगर निगम के पीछे से होते हुए पटेल चौक पहुंचेगी. इसके बाद यह सिविल लाइंस हनुमान मंदिर, नोवेल्टी चौराहा और रोडवेज होते हुए वापस मंदिर प्रांगण आकर पूरी होगी। इन रास्तों पर दोपहर से शाम तक भारी वाहनों और सामान्य ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा.

झारखंड में रूट डायवर्जन

झारखंड के जमशेदपुर में भी जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाए हैं. 16 जुलाई को दोपहर 2:00 बजे से रात 11:00 बजे तक पूरे शहर में भारी वाहनों (ट्रकों आदि) की एंट्री बंद रहेगी.

प्रभावित मार्ग / क्षेत्र डायवर्जन व्यवस्था वैकल्पिक मार्ग
वोल्टास से रीगल गोलचक्कर दोनों लेन बंद रहेंगी
वोल्टास से साकची जाने वाले वाहन सामान्य मार्ग बंद रहेगा खरकई रोड → मैला टंकी → तुलसी भवन → सोनेट होटल → धतकीडीह → लोयोला स्कूल → जुबली पार्क
साकची से जुगसलाई जाने वाले वाहन डायवर्जन लागू रहेगा रीगल गोलचक्कर → तुलसी भवन → मैला टंकी → खरकई → वोल्टास गोलचक्कर
गोलमुरी से साकची और बिष्टुपुर जाने वाले वाहन सीधे मार्ग पर प्रतिबंध जेएनएसी चौक → नया रोड → करीम सिटी कॉलेज गोलचक्कर
मानगो से बिष्टुपुर और जुगसलाई जाने वाले वाहन वैकल्पिक मार्ग से गुजरेंगे मरीन ड्राइव मार्ग
बड़े हनुमान मंदिर से मानगो चौक और डिमना चौक की ओर रथ यात्रा यात्रा के दौरान ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा मौके पर ट्रैफिक पुलिस के निर्देशानुसार
सुंदरनगर से साकची और बिष्टुपुर जाने वाले वाहन सामान्य मार्ग पर प्रतिबंध करणडीह चौक → घाघीडीह जेल → पानी टंकी → मजार → केंद्रीय विद्यालय → चाईबासा बस स्टैंड → रेलवे स्टेशन मार्ग
दोपहिया वाहन विशेष व्यवस्था लागू मंदिर के पास वाली गली से होकर निर्धारित वैकल्पिक मार्ग

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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