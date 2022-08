नई दिल्ली: NDA के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने उप राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है. जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को बड़े अंतर से चुनाव हराया. आज हुए मतदान के बाद आए नतीजों में जगदीप धनखड़ को विजयी घोषित किया गया. जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले, जबकि विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले. जगदीप धनखड़ ने 346 वोटों से चुनाव जीता. ये एक बड़ी जीत है. चुनाव के लिए कुल 725 वोट डाले गए थे. जगदीप धनखड़ इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे. अब वह देश के उपराष्ट्रपति होने जा रहे हैं. जगदीप धनखड़ के चुनाव जीतने से जश्न का माहौल है. बीजेपी खेमे में ख़ुशी है, जबकि धनखड़ के गाँव में भी जश्न मनाया जा रहा है. जगदीप धनखड़ से पीएम मोदी भी मिलने पहुंचे. पीएम मोदी ने जगदीप धनखड़ को उप राष्ट्रपति बनने की बधाई दी.Also Read - उपराष्ट्रपति चुनाव: हार के बाद मार्गरेट अल्वा ने विपक्षी दलों को सुनाई खरी-खोटी, जानें क्या-क्या कहा

ये रहा वोटों का गणित: मार्गरेट अल्वा को सिर्फ 182 वोट हासिल हुए. इस चुनाव में कुल 725 सांसदों ने मतदान किया था, जिनमें से 710 वोट वैध पाए गए, 15 मतपत्रों को अवैध पाया गया. अब 71 वर्षीय धनखड़ एम वेंकैया नायडू के स्थान पर देश के नए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति होंगे. वह भारत के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे. नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को पूरा हो रहा है. उपराष्ट्रपति चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत करीब 93 प्रतिशत सांसदों ने मतदान किया, जबकि 50 से अधिक सांसदों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया. मतदान करने के पात्र 780 सांसदों में से 725 ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. मतदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ था और शाम पांच बजें संपन्न हुआ. Also Read - 'मुफ्त की रेवड़ी' पर रार: वरुण गांधी बोले- केंद्र ने कारोबारियों के 10 लाख करोड़ माफ किए, सरकारी खजाने पर पहला हक किसका है?

संसद के दोनों सदनों को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या 788 होती है, जिनमें से उच्च सदन की आठ सीट फिलहाल रिक्त है. ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव में 780 सांसद वोट डालने के लिए पात्र थे. तृणमूल कांग्रेस अपनी पहले की घोषणा के मुताबिक इस चुनाव से दूर रही. दोनों सदनों में उसके कुल 36 सांसद हैं. Also Read - BJP नेता पर अमित शाह के नाम पर 2 करोड़ की ठगी का आरोप, केंद्रीय गृहमंत्री के आदेश पर दर्ज की FIR

PM Narendra Modi meets Vice-President elect Jagdeep Dhankhar soon after his election to the office, at his residence in Delhi pic.twitter.com/7BvYOurskk

जगदीप धनखड़ के चुनाव जीतने पर बीजेपी के बड़े नेताओं ने बधाई दी है, जबकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जगदीप धनखड़ से मिलने दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंचे हैं. उन्होंने जगदीप धनखड़ को बधाई दी है. इसके साथ ही गृहमंत्री अमित शाह ने भी जगदीप धनखड़ को बधाई दी है. अमित शाह ने कहा कि किसान पुरा जगदीप धनखड़ का भारत के उप राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होना पूरे देश के लिए हर्ष का विषय है. वह लंबे सार्वजनिक जीवन में जनता से जुड़े रहे हैं. जमीनी मुद्दों की बारीकी समझ और उनके अनुभव का उच्च सदन को लाख मिलेगा.

Union Home Minister Amit Shah congratulates NDA’s candidate Jagdeep Dhankhar on being elected as the Vice President of India; tweets “The Upper House will definitely benefit from his experience & close understanding of the ground issues.” pic.twitter.com/ygjYhxs5uF

