Jagdeep Dhankhar Oath Ceremony Live Updates: नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) आज देश के 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे. आज शपथग्रहण से पहले उन्होंने सुबह राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित किए और राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) आज दोपहर 12.30 बजे नव निर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी. ज्ञात हो कि 6 अगस्त को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 528 जीत मिली थी. उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 346 वोटों से हराया था.Also Read - राजस्थान के गांव से उपराष्ट्रपति भवन तक जगदीप धनखड़ का सफर, एक दशक तक थमा रहा था राजनीतिक करियर

Delhi | Vice President-elect Jagdeep Dhankhar pays tribute to Mahatma Gandhi at Rajghat. He will take oath as the 14th Vice President of the country today. pic.twitter.com/8vvvwCrb2z

