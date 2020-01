कोलकाता: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपने गतिरोध को समाप्त करने का प्रयास करते हुए उनसे यहां गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्यमंत्री के घेरे में अपनी पत्नी के लिए एक सीट आरक्षित करने का अनुरोध किया था. हालांकि अधिकारियों ने प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए इससे इनकार कर दिया था.

राज्य सचिवालय में एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि सरकार को राजभवन से राज्य की प्रथम महिला नागरिक को रेड रोड पर गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री के लिए बनाये गये घेरे में बैठने की अनुमति देने का अनुरोध प्राप्त हुआ था.

आईएएस अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं होने के अनुरोध के साथ पीटीआई से कहा, ‘‘बंदोबस्त करने का अनुरोध किया गया था ताकि प्रथम महिला नागरिक की सीट मुख्यमंत्री के पास हो. लेकिन कुछ प्रोटोकॉल की वजह से यह नहीं हो सका.’’ रविवार को समारोह संपन्न होने के बाद धनखड़ को बनर्जी से संक्षिप्त बातचीत करते हुए देखा गया था.

After the parade availed the opportunity of interaction with the Hon’ble Chief Minister Mamata Bannerjee. pic.twitter.com/t8vSiFPVuk

— Jagdeep Dhankhar (@jdhankhar1) January 26, 2020