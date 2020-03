नई दिल्ली: कोरोना के कारण देश में कई जेलों से कैदियों को छोड़े जाने की कवायदों के बीच भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने आसाराम बापू की भी रिहाई की मांग की है. नाबालिग से दुष्कर्म मामले में जेल की हवा खा रहे आसाराम की अधिक उम्र और बीमारी का हवाला देते हुए सुब्रह्मण्यम स्वामी ने उसकी रिहाई की मांग की है. Also Read - इटली के प्रधानमंत्री का देश की जनता को संदेश- नागरिक बहुत लंबे लॉकडाउन के लिए तैयार रहें

जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद 1375 कैदियों में आसाराम बापू भी है. बीते दिनों कोरोना के बहाने खुद को पैरोल पर छोड़े जाने की मांग को लेकर आसाराम के भूख हड़ताल पर बैठने की भी खबर आई थी. बताया जाता है कि आसाराम को कोरोना के कारण कैदियों के बीच डर लग रहा है. सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सोमवार को एक ट्वीट किया, "यदि दोषी करार कैदियों को छोड़ा जा रहा है तो गलत तरीके से दोषसिद्ध करार 85 वर्षीय बीमार आसाराम बापू को पहले छोड़ना चाहिए."

If convicted prisoners are being released by Government then the falsely found guilty and 85 year old ailing Asaram Bapu should be released first

— Subramanian Swamy (@Swamy39) March 30, 2020