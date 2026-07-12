पहले मां की हत्या, अब पिता की मौत पर सवाल... जयपुर केस में हर दिन हो रहे नए खुलासे, बाहर आए कई राज

जयपुर में मां की कथित हत्या की साजिश रचने की आरोपी युवती आयुषी शर्मा अब अपने पिता की संदिग्ध मौत को लेकर भी जांच के घेरे में है. परिवार ने दोनों घटनाओं के पीछे सुनियोजित षड्यंत्र की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: July 12, 2026, 7:11 AM IST
पहले मां की हत्या, अब पिता की मौत पर सवाल... जयपुर केस में हर दिन हो रहे नए खुलासे, बाहर आए कई राज
जयपुर पुलिस (सांकेतिक तस्वीर)
  • मां की हत्या की आरोपी आयुषी शर्मा अब पिता की मौत को लेकर भी जांच के घेरे में है.
  • परिवार ने दोनों घटनाओं के पीछे सुनियोजित साजिश होने की आशंका जताई है.
  • पुलिस ने अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि बलराम की तलाश जारी है.
  • पुलिस का कहना है कि हर पहलू की निष्पक्ष जांच के बाद ही अंतिम निष्कर्ष निकाला जाएगा.

Jaipur Murder Case: राजस्थान की राजधानी जयपुर से सामने आया चर्चित हत्याकांड अब नया मोड़ ले चुका है. अपनी मां की कथित हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार 23 साल की युवती आयुषी शर्मा अब अपने पिता की मौत को लेकर भी जांच के दायरे में आ गई है. परिवार के आरोपों के बाद पुलिस ने पुराने मामले को भी खंगालना शुरू कर दिया है.

मामले की शुरुआत 3 जुलाई को हुई, जब 45 साल की नीरज शर्मा सुबह की सैर पर निकली थीं. घर से कुछ ही दूरी पर उन्हें एक तेज रफ्तार एसयूवी ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. शुरुआती तौर पर इसे सड़क हादसा माना गया, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को शक हुआ कि ये दुर्घटना नहीं बल्कि पहले से रची गई हत्या की साजिश हो सकती है.

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मामले में 5 लोग गिफ्तार

पुलिस जांच में सामने आया कि इस मामले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इनमें मृतका की बेटी आयुषी शर्मा भी शामिल है. जांच एजेंसियों का दावा है कि हत्या को अंजाम देने के लिए कथित तौर पर सुपारी दी गई थी. पुलिस के अनुसार, आयुषी के चचेरे भाई बलराम ने कथित तौर पर सात लाख रुपये की व्यवस्था की और ये रकम सह-आरोपी हेमंत को दी गई.

इस बीच मामले ने तब नया मोड़ लिया जब नीरज शर्मा के भाई राकेश शर्मा ने आयुषी के पिता विजय शर्मा की मौत को भी संदिग्ध बताते हुए पुलिस से जांच की मांग की. विजय शर्मा राजस्थान हाई कोर्ट में कोर्ट मास्टर के पद पर कार्यरत थे और पिछले वर्ष ब्रेन हेमरेज के बाद उनका निधन हो गया था.

राकेश शर्मा का आरोप

राकेश शर्मा का आरोप है कि इलाज के दौरान परिवार को पूरी जानकारी नहीं दी गई. उनका कहना है कि आयुषी और बलराम ने डॉक्टरों की सलाह का हवाला देकर विजय शर्मा को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया. बाद में परिवार को बताया गया कि उनकी हालत बेहद गंभीर है और कई अंग प्रभावित हो चुके हैं. कुछ समय बाद उन्हें घर लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. राकेश का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके.

उन्होंने ये भी दावा किया कि आयुषी परिवार की बड़ी संतान होने की वजह से स्वाभाविक रूप से संपत्ति की उत्तराधिकारी थी. उनके अनुसार, बलराम ने कथित तौर पर उसे प्रभावित कर परिवार के खिलाफ साजिश का हिस्सा बनाया. हालांकि, इन आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस सभी तथ्यों की जांच कर रही है.

मामले में पुलिस ने क्या कहा?

जयपुर पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी बलराम की तलाश जारी है. अधिकारियों के अनुसार, परिवार की तरफ से लगाए गए नए आरोपों को भी गंभीरता से लिया गया है और विजय शर्मा की मौत से जुड़े सभी रिकॉर्ड और परिस्थितियों की समीक्षा की जाएगी. पुलिस का कहना है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी सबूतों और गवाहों की गहन जांच की जाएगी.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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