रिहायशी इलाके में चल रही थी पटाखों की फैक्ट्री, फिर हुआ ऐसा धमाका कि 8 लोगों की चली गई जान, जयपुर में मचा हड़कंप

Jaipur Fire Accident: राजस्थान की राजधानी जयपुर मंगलवार (9 जून) सुबह एक दर्दनाक हादसे की गवाह बनी, जब एक रिहायशी इलाके में संचालित कथित अवैध पटाखा गोदाम में विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि वहां मौजूद कई लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य झुलस गए.
घटना जयपुर के खोह नागोरियान क्षेत्र स्थित आयशा नगर तलई कॉलोनी की बताई जा रही है. शुरुआती जानकारी के अनुसार एक छोटे से मकान में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री और पटाखे रखे गए थे. अचानक हुए विस्फोट के बाद पूरे परिसर में आग फैल गई और देखते ही देखते लपटों ने पूरे भवन को अपनी चपेट में ले लिया.
वहां मौजूद लोगों के मुताबिक पहले जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके कुछ ही सेकंड बाद आग की ऊंची लपटें दिखाई देने लगीं. आसपास मौजूद लोग जान बचाने के लिए भागने लगे. कुछ कर्मचारी बाहर निकलने में सफल रहे, जबकि कई अंदर ही फंस गए. स्थानीय लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना राहत कार्य शुरू किया और कई लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की.
घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं। आग पर काबू पाने के लिए कई दमकल गाड़ियों को लगाया गया. घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन गंभीर रूप से झुलसे कई लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी. प्रशासन के अनुसार मृतकों में ज्यादातर लोग आग और झुलसने की वजह से गंभीर रूप से घायल हुए थे. कुछ लोगों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा, जबकि कुछ को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया. अधिकारियों ने मृतकों की पहचान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है.
जिला प्रशासन का कहना है कि शुरुआती जांच में मकान के अंदर बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री होने के संकेत मिले हैं. हालांकि, आग लगने की असली वजह का पता विस्तृत जांच रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा. पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि वहां पटाखों का भंडारण किसकी अनुमति से किया जा रहा था और क्या सभी नियमों का पालन किया गया था या नहीं.
ये घटना एक बार फिर अवैध पटाखा फैक्ट्रियों और गोदामों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत को उजागर करती है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए नियमित निरीक्षण, सख्त निगरानी और नियमों का कड़ाई से पालन बेहद जरूरी है. फिलहाल पूरे इलाके में मातम का माहौल है और लोग इस दर्दनाक हादसे से स्तब्ध हैं.
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