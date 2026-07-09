सरकारी नौकरी और संपत्ति का लालच... बेटी बनी मां की दुश्मन, जयपुर में सुपारी देकर रच दी खौफनाक साजिश

जयपुर में एक महिला की मौत को पहले सड़क हादसा माना गया, लेकिन जांच में हत्या की साजिश सामने आई. पुलिस का दावा है कि सरकारी नौकरी और संपत्ति पाने के लालच में बेटी ने रिश्तेदारों और सुपारी किलर्स की मदद से वारदात कराई.

Written by: Tanuja Joshi
Published: July 9, 2026, 5:55 PM IST
सरकारी नौकरी और संपत्ति का लालच... बेटी बनी मां की दुश्मन, जयपुर में सुपारी देकर रच दी खौफनाक साजिश

Crime News: राजस्थान की राजधानी जयपुर से सामने आए एक मामले ने सभी को हैरान कर दिया है. जिस घटना को शुरुआत में सड़क दुर्घटना माना जा रहा था, वो पुलिस जांच में सुनियोजित हत्या निकली. पुलिस का दावा है कि 23 साल की लड़की ने अपनी मां की हत्या की साजिश इसलिए रची ताकि उसे परिवार की संपत्ति और सरकारी नौकरी मिल सके. मामले में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है.

मृतक महिला की पहचान 45 साल की नीरज शर्मा के रूप में हुई है. वो अपने पति की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्त हुई थीं और कोर्ट में लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) के पद पर कार्यरत थीं. पुलिस के अनुसार, उनकी बेटी आयुषी शर्मा इस नौकरी को खुद पाना चाहती थी, लेकिन नियुक्ति मां को मिलने के बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ गया.

और पढ़ें: नौकरी की चाहत में बेटी ने ही रची मां की हत्या की साजिश, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को किया हायर और फिर... जानें पूरी कहानी

पुलिस जांच के मुताबिक, मां-बेटी के बीच पिछले कुछ सालों से संपत्ति को लेकर भी विवाद चल रहा था. आरोप है कि इसी विवाद के चलते आयुषी ने अपने चाचा और अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई. पुलिस का दावा है कि इस साजिश को अंजाम देने के लिए कथित तौर पर सुपारी किलर्स की मदद ली गई और वारदात के लिए बड़ी रकम तय की गई.

तेज रफ्तार SUV ने मारी टक्कर

घटना 3 जुलाई को जयपुर के प्रताप नगर इलाके में हुई. पुलिस के अनुसार, नीरज शर्मा अपने बेटे को कोचिंग छोड़कर घर लौट रही थीं, तभी तेज रफ्तार एसयूवी ने उन्हें टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई. शुरुआती जांच में इसे सामान्य सड़क दुर्घटना माना गया, लेकिन इलाके के सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच के बाद पुलिस को मामला संदिग्ध लगा.

जांच आगे बढ़ने पर पुलिस ने कथित तौर पर पाया कि आरोपियों ने कई दिनों तक महिला की गतिविधियों पर नजर रखी थी. बताया गया कि पहले भी वारदात की कोशिश की गई थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी. इसके बाद कथित रूप से पूरी योजना बनाकर महिला की लोकेशन पर नजर रखी गई और सही समय देखकर वाहन से टक्कर मारकर हत्या को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई.

मामले में पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया है. जांच एजेंसियां फरार आरोपी की तलाश कर रही हैं और ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि साजिश में और कौन-कौन शामिल था. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान मिले डिजिटल और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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