बुलिंग से तंग आकर जयपुर में छात्रा ने दी थी जान, परिवार ने जारी किया CCTV फुटेज...स्कूल पर लगे गंभीर आरोप

जयपुर स्कूल छात्रा मौत मामले में नया CCTV वीडियो सामने आया है. परिवार ने बुलिंग और स्कूल की लापरवाही के आरोप लगाए हैं. मामले की जांच अभी जारी है.

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Jaipur School Student Suicide Case (Image X)

परिवार ने कथित CCTV फुटेज सार्वजनिक कर दिया

छात्रा ने कई बार मदद मांगने की कोशिश

मामले की जांच अभी भी लगातार जारी है

राजस्थान के जयपुर में चौथी कक्षा की एक छात्रा की मौत के मामले ने एक बार फिर चर्चा पकड़ ली है. छात्रा के परिवार ने अब क्लासरूम का कथित CCTV फुटेज जारी किया है. परिवार का कहना है कि उनकी बेटी को स्कूल में कई छात्र बार-बार परेशान करते थे. उनका आरोप है कि बच्ची ने कई बार मदद मांगी, लेकिन उसे समय पर मदद नहीं मिला. माता-पिता का कहना है कि इसी वजह से उनकी बेटी मानसिक दबाव में आ गई. परिवार ने इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग दोहराई है. हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और मामले की जांच जारी है.

घटना वाले दिन क्या हुआ था?

परिवार के अनुसार, यह घटना पिछले साल 1 नवंबर की है. उस समय नौ साल की छात्रा चौथी कक्षा में पढ़ती थी. आरोप है कि उसने स्कूल की चौथी मंजिल से छलांग लगा दी थी. घटना के तुरंत बाद उसे पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना के करीब आठ महीने बाद राजस्थान पुलिस ने मामले में अदालत में चार्जशीट दाखिल की है. इसके बाद परिवार ने कथित CCTV फुटेज सार्वजनिक किया है. परिवार का कहना है कि यह वीडियो उनकी बेटी के साथ हुई घटनाओं को समझने में अहम सबूत साबित हो सकता है.

On Nov 1, 2025, Amaira, a Class 4 student, died by suicide after jumping from the fourth floor of the Neerja Modi School in Jaipur. She had been bullied for 18 months, with classmates targeting her using “bad words,” many of which carried sexual undertones. However, her class… pic.twitter.com/iiS4J6UFwm — THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) July 9, 2026

CCTV फुटेज में क्या होने का दावा?

परिवार का दावा है कि वीडियो में छात्रा शुरुआत में सामान्य तरीके से क्लास में आती हुई दिखाई देती है. वह एक सहपाठी को नमस्ते करती है और स्कूल की एक डांस गतिविधि में भी हिस्सा लेती है. इसके बाद कुछ छात्र कथित तौर पर उसे बार-बार परेशान करते दिखाई देते हैं. परिवार का कहना है कि बच्ची काफी परेशान नजर आती है और वह अपनी टीचर के पास भी जाती है. इसके बाद वह क्लास से बाहर निकल जाती है. सोशल मीडिया पर यह कथित वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि, इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और जांच एजेंसियां पूरे मामले की पड़ताल कर रही हैं.

स्कूल और पुलिस पर परिवार के आरोप

माता-पिता का आरोप है कि उनकी बेटी ने कई बार स्कूल में अपनी परेशानी बताई थी, लेकिन स्कूल की ओर से सही कदम नहीं उठाए गए. उनका कहना है कि अगर समय रहते बच्ची की शिकायत को गंभीरता से लिया जाता, तो शायद यह घटना टाली जा सकती थी. परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के दबाव में निष्पक्ष जांच नहीं की और क्लासरूम के अंदर क्या हुआ, इसकी पूरी सच्चाई सामने लाने की कोशिश नहीं की. परिवार ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. पुलिस और स्कूल प्रबंधन की ओर से इन आरोपों पर जवाब का इंतजार है.