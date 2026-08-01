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जैश आतंकी का बड़ा खुलासा! CM पर थी नजर, पुलिस की वर्दी पहनकर जंतर-मंतर में रचनी थी साजिश

बंगाल STF ने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े संदिग्ध हमीम मंडल को गिरफ्तार किया. जांच में पाकिस्तान कनेक्शन, जंतर-मंतर में कथित साजिश जैसे कई बड़े खुलासे हुए.

Written by: Gargi Santosh
Published: August 1, 2026, 11:46 PM IST
जैश आतंकी का बड़ा खुलासा! CM पर थी नजर, पुलिस की वर्दी पहनकर जंतर-मंतर में रचनी थी साजिश
जांच में आरोपी के मोबाइल फोन और सोशल मीडिया चैट में कई अहम सुराग मिले. (Photo from IANS)
  • बंगाल STF ने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े संदिग्ध हमीम मंडल को गिरफ्तार किया
  • जांच में पता चला कि आरोपी को एक मुख्यमंत्री पर नजर रखने का काम सौंपा गया था
  • पुलिस की वर्दी पहनकर दिल्ली के जंतर-मंतर प्रदर्शन में घुसपैठ की साजिश भी सामने आई
  • STF अब पूरे नेटवर्क, हनी-ट्रैप और सीमा पार कनेक्शन की जांच कर रही है

पश्चिम बंगाल STF ने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े संदिग्ध हमीम मंडल को गिरफ्तार कर कई बड़े खुलासे किए हैं. एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में था और उनके निर्देशों पर काम कर रहा था. STF का दावा है कि आरोपी को एक मुख्यमंत्री पर नजर रखने और उनके ऐसे स्थानों की जानकारी जुटाने का काम सौंपा गया था, जहां सुरक्षा कम हो.

जंतर-मंतर प्रदर्शन में घुसपैठ करने का था प्लान

STF के अनुसार, आरोपी ने हाल ही में दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन में पुलिस की वर्दी पहनकर घुसपैठ करने और वहां साजिश को अंजाम देने की योजना बनाई थी. जांच में यह भी सामने आया कि इस मॉड्यूल के निशाने पर कुछ पुलिस अधिकारी और राजनीतिक नेता भी थे. STF का कहना है कि आरोपी की गतिविधियां किसी एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि कथित तौर पर बड़े स्तर पर जानकारी जुटाने और अलग-अलग लक्ष्यों की निगरानी करने की कोशिश की जा रही थी.

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सोशल मीडिया के तार पाकिस्तान तक जुड़े

जांच में आरोपी के मोबाइल फोन और सोशल मीडिया चैट में कई अहम सुराग मिले. STF का दावा है कि हमीम मंडल पहले इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क में आया और बाद में व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स से बातचीत करता रहा. जांच एजेंसी ने राना, उजैर, आबिद जट्ट 333 और हमाद नाम के कुछ कथित हैंडलर्स की पहचान की है. STF का आरोप है कि ये लोग पाकिस्तान स्थित एक गैंग से जुड़े हैं. जो कट्टरपंथ, नशा तस्करी और युवाओं की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल रहा है.

हनी-ट्रैप एंगल की भी जांच जारी

STF के मुताबिक, इस पूरे मामले की जांच की शुरुआत एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता से कथित रंगदारी वसूलने और उनके बेटे के अपहरण की हनी-ट्रैप साजिश की सूचना मिलने के बाद हुई थी. जांच के दौरान, सोशल मीडिया अकाउंट संचालित करने वाली अर्पिता सरकार तक पहुंच मिली, जिसके जरिए हमीम मंडल का लिंक सामने आया. एजेंसी का दावा है कि दोनों पिछले 4 साल से संपर्क में थे और उनके बीच संबंध भी थे.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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