By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Red Fort Blast: पाकिस्तान की पोल फिर खुली, दिल्ली धमाके से जुड़ी यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में जैश-ए-मोहम्मद का नाम सामने आया
रिपोर्ट में कहा गया है कि नवंबर 2025 में दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम धमाके में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की भूमिका थी.
Red Fort attack: आतंकवाद को सुरक्षित पनाह देने के मामले में पाकिस्तान की पोल एक बार फिर खुल गई है. यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल (UNSC) की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान से संचालित होने वाले आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) का कनेक्शन नवंबर -2025 में हुए दिल्ली बम धमाकों में सामने आया है. UNSC की सैंक्शन मॉनिटरिंग कमिटी ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश का नाम लिया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि नवंबर 2025 में दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम धमाके में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की भूमिका थी.
जैश को लेकर कई खुलासे
रिपोर्ट में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद में महिलाओं को भर्ती करने की कोशिश पर भी ध्यान दिलाया गया है. इसमें कहा गया है कि 8 अक्तूबर 2025 को जैश-ए-मोहम्मद के लीडर मोहम्मद मसूद अज़हर अल्वी ने सिर्फ महिलाओं के लिए एक विंग जमात उल-मुमिनात बनाने का ऐलान किया जिसका मकसद आतंकी हमलों को सपोर्ट करना था.
क्या था दिल्ली धमाका
10 नवंबर, 2025 की शाम को नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक जोरदार धमाका हुआ था. एक हुंडई i20 कार में भरे विस्फोटक से ये ब्लास्ट किया गया था जिससे एक दर्जन लोग मारे गए और कई घायल हुए. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने इस घटना को एक आतंकी हमला मान कर जांच शुरू की जिसके बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए.
जांच के दौरान एक व्हाइट-कॉलर आतंकी मॉड्यूल का पता लगा. इसके लिंक दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और हरियाणा तक फैले हुए थे. जांच के दौरान पता चला कि डॉ. उमर मोहम्मद नाम के आतंकी ने विस्फोटकों से लदी गाड़ी में विस्फोट किया था. यही पूरी घटना का मास्टरमाइंड था. मामले में डॉ. मुज़म्मिल शकील गनई, डॉ. अदील राथर, डॉ. शाहीन सईद और मौलवी इरफ़ान की गिरफ्तारी भी हुई है. जांच एजेंसियों के मुताबिक, डॉ. उमर जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक नेटवर्क का हिस्सा था.
UN रिपोर्ट में और क्या है
एक सदस्य देश से मिली जानकारी के आधार पर दिल्ली धमाकों को जैश-ए-मोहम्मद से जोड़ा गया है. मॉनिटरिंग डॉक्यूमेंट के मुताबिक पाकिस्तान में आतंकी संगठन खुद को नए सिरे से खड़ा कर रहे हैं. अब ये संगठन सिर्फ खबरों में आने के लिए हमलों पर ध्यान देने के बजाय लंबे समय तक टिके रहने की स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं.
रिपोर्ट में दिए गए इंटेलिजेंस इनपुट से पता चलता है कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश अब ज्यादा असर वाले आतंकी हमलों की योजना बनाने में जुटा है. संगठन में नए सिरे से भर्तियां भी की जा रही हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में कई आतंकी संगठन अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर से बच कर काम करने की कोशिश कर रहे हैं. इस रिपोर्ट से पाकिस्तान के उन दावों की पोल भी खुल गई है जिसमें आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने की बात कही जाती है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें