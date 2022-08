कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. कांग्रेस (Congress) के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने के बाद जयवीर शेरगिल (Jaiveer Shergill) ने पार्टी भी छोड़ दी है. न्यूज एजेंसी ANI ने यह जानकारी दी है. न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए शेरगिल ने कहा कि हां मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है. इससे पहले कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) को भेजे इस्तीफे में जयवीर शेरगिल (Jaiveer Shergill Resigns) ने लिखा, ‘मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि निर्णय लेना अब जनता और देश के हितों के लिए नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के स्वार्थी हितों से प्रभावित है जो चापलूसी में लिप्त हैं और लगातार ज़मीनी हकीकत की अनदेखी करते हैं.’Also Read - Jaiveer Shergill ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से दिया इस्तीफा, सोनिया गांधी को भेजे पत्र में लगाये कई आरोप

“I have quit the (Congress) party,” Jaiveer Shergill to ANI https://t.co/Y4qjjy2kDt

— ANI (@ANI) August 24, 2022