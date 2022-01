Jallikattu, मदुरै: तमिलनाडु के मदुरै में शुक्रवार को अवनियापुरम जल्लीकुट्टू के दौरान भड़के बैल ने 18 साल के एक दर्शक को सींग से चीरकर मार डाला. पोंगल के दिन बैल को नियंत्रित करने के इस लोकप्रिय खेल में प्रतिस्पर्धियों और बैल मालिकों समेत करीब 80 लोग घायल हो गए. वहीं, न्‍यूज एनएनआई के मुता‍बिक, एक स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार, तमिलनाडु के मदुरै के अवनियापुरम इलाके में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता में कुल 80 घायल हुए और एक किशोर की मौत हो गई, इससे पहले आज घायलों में 38 बैल टैमर, 24 बैल मालिक और 18 दर्शक शामिल हैं.Also Read - Video: क्या Yezdi फिर से कर पाएगी युवाओं के दिल पे राज; First Impression

पुलिस ने बताया कि बैल ने सींग से मदुरै के किशोर बालमुरूगन की छाती चीर दी. उसे राजाजी अस्पताल ले जाया गया जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. Also Read - IND vs SA- Virat Kohli की यह गलती माफी के लायक नहीं उन्हें निलंबित किया जाए ICC: Michael Vaughan

#UPDATE | As per a health official, total 80 injured, 1 succumbed to injuries in the Jallikattu competition in Avaniyapuram area of Madurai, Tamil Nadu, earlier today

Injured includes 38 bull tamers, 24 bull owners, and 18 spectators https://t.co/nHk7uV5QHU

— ANI (@ANI) January 14, 2022