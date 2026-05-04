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Jalukbari Vidhan Sabha Election Results LIVE: क्या जलुकबारी सीट पर हिमंत बिस्वा सरमा को मिलेगी टक्कर? बस शुरू हो रही मतगणना

Jalukbari Vidhan Sabha Election Results LIVE: जलुकबारी विधानसभा सीट मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का गढ़ मानी जाती है. उन्होंने 2001 से लगातार इस सीट से चुनाव लड़ा और जीता है.

Jalukbari Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE Updates (जलुकबारी विधानसभा चुनाव परिणाम / जलुकबारी इलेक्शन रिजल्ट्स लाइव अपडेट्स): जलुकबारी विधानसभा सीट असम की 126 विधानसभा सीटों में से एक महत्वपूर्ण सीट है. यह कामरूप मेट्रो जिले में स्थित है और गुवाहाटी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है. यह सीट मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का गढ़ मानी जाती है. उन्होंने 2001 से लगातार इस सीट से चुनाव लड़ा और जीता है. इस बार मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है. हिमंत बिस्वा सरमा (BJP) वर्तमान मुख्यमंत्री और चार बार के विधायक हैं. वे इस सीट से लगातार मजबूत प्रदर्शन करते आए हैं. साल 2021 में उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की थी. कांग्रेस ने बिदिशा नियोग (Bidisha Neog) को चुनावी मैदान में उतारा है. दिपिका दास सहित कुछ अन्य स्वतंत्र उम्मीदवार भी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य लड़ाई BJP बनाम कांग्रेस की है. बीते 9 अप्रैल 2026 को यहां मतदान हुआ था और आज नतीजे की दिन है. देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री अपनी पारंपरिक सीट पर कितना भारी अंतर बनाए रख पाते हैं.

जलुकबारी विधानसभा सीट से जुड़े पल-पल के अपडेट के लिए नीचे स्क्रॉल करें…

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