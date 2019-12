नई दिल्ली: देशभर में कई जगहों पर नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship amendment Act) के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है. इस बीच कई जगहों पर प्रदर्शन ने हिंसा का रूप भी ले लिया. दिल्ली स्थित जामिया विश्वविद्यालय, सीलमपुर और जाफराबाद में प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया. इस दौरान पुलिस पर पथराव किया गया. पुलिस के साथ झड़प की खबरें आईं. यही नहीं सार्वजनिक व सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया. इस बीच दिल्ली की जामा मस्जिद शाही इमाम सैयद अहमद ने लोगों से लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए संयम बरतने की अपील की है. इमाम ने कहा कि देश भर में बड़े पैमाने पर नागरिकता कानून का विरोध हो रहा है. इस कानून से भारत में रहने वाले मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है.

Shahi Imam of Delhi's Jama Masjid, Syed Ahmed Bukhari: There is a difference between Citizenship Amendment Act (CAA) & National Register of Citizens (NRC). One is CAA that has become a law, and the other is NRC that has only been announced, it has not become a law. (17.12.19)

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए शाही इमाम ने कहा, “विरोध करना भारत के लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है. इसके लिए कोई भी रोक नहीं सकता. हालांकि प्रदर्शन को लेकर यह तय किया जाना चाहिए कि इसे नियंत्रण में किया जाए. यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. इमाम ने देश में रह रहे मुसलमानों को यह समझाने की भी कोशिश की कि नागरिकता कानून से उनपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है. लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम शरणार्थियों को प्रभावित जरूर करता है.

Shahi Imam of Delhi's Jama Masjid, Syed Ahmed Bukhari: To protest is the democratic right of the people of India, no one can stop us from doing it. However, it is important that it is done in control, keeping our emotions in control is the most important part. (17.12.19)

