Jamia Millia professor fails 15 non-Muslim students : नागरिका संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ चले विरोध प्रदर्शन का समर्थन नहीं करने के कारण जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एक नया बवाल खड़ा हो गया है. दरअसल, इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन नहीं करने के कारण यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने 15 गैर मुस्लिम छात्रों को फेल कर दिया है. प्रोफेसर ने इस बारे में ट्वीट कर बाकायदा बताया भी है. प्रोफेसर के ट्वीट के बाद हुए विरोध को देखते हुए जामिया प्रशासन ने उन्हें निलंबित कर दिया है.

जामिया मिलिया एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है. इसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त है. पिछले दिनों CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान यहां भी खूब प्रदर्शन हुए थे. जामिया के तमाम छात्र इन प्रदर्शनों में शामिल हुए थे.

Dr. Abrar Ahmad, Asstt Professor of @jmiu_official tweeted in public domain as to failing 15 non-muslim students in an exam. This is a serious misconduct inciting communal disharmony under CCS CONDUCT RULES.The university suspends him pending inquiry.@DrRPNishank @HRDMinistry

