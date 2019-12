नई दिल्ली: जामिया नगर में बीते दिनों हुए हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने यह नोटिस केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को लेकर जारी किया है. कोर्ट ने इस मामले में 4 फरवरी तक केंद्र और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है. बता दें कि पहले इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया था लेकिन कोर्ट ने कहा कि पहले मामले को हाईकोर्ट ले जाया जाए. इसके बाद इस मामले को हाईकोर्ट लाया गया.

Jamia matter: After the Court set February 4 as next date of hearing, the petitioner’s counsel requested for an earlier date. After the court denied, the lawyers raised ‘shame shame’ slogans in court. High Court also denied interim protection from arrest to students https://t.co/izrUBMEtjO

— ANI (@ANI) December 19, 2019