जम्मू: जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले के कटरा इलाके में शुक्रवार को एक बस में आग लग गई, जिससे इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 अन्य घायल हो गए हैं. राज्‍यपाल मनोज सिन्‍हा ने हादसे पर गहरा दुख जताया है और मृतकों के परिवारों को 5- 5 लाख रुपए की सहायता और घायलों को एक-एक लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है.Also Read - जम्मू-कश्मीर: बांदीपोरा में मुठभेड़ के दौरान लश्कर के दो आतंकी ढेर, इनमें से एक ने पाकिस्तान से घुसपैठ की थी

The bus caught fire on its way from Katra to Jammu. Fire cause is not confirmed yet. Preliminary investigation doesn’t suggest a blast, but probe on, nothing confirmed as of now. 4 dead and 24 injured in the incident: Mukesh Singh, ADGP Jammu Zone pic.twitter.com/YxpBUASAgR

— ANI (@ANI) May 13, 2022