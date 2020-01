श्रीनगर: दक्षिण कश्मीर के अवंतिपुरा में मंगलवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक स्थानीय आतंकवादी मारा गया. पुलिस ने बताया कि आतंकवादी की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने अवंतिपुरा के चूरस्वू गांव में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया था.

पुलिस ने बताया कि आतंकवादी की पहचान शाहिद के तौर पर हुई हैं, जो अनंतनाग जिले के बिजबेहरा इलाके का रहने वाला था.

Jammu and Kashmir: 1 terrorist killed in encounter with security forces in Awantipora, Pulwama. Arms & ammunition recovered; Operation concluded pic.twitter.com/WJ2V1LzGqu

— ANI (@ANI) January 7, 2020