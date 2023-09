J&K: आर्मी के कर्नल, मेजर और डिप्टी एसपी Anantnag के कोकेरनाग में आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर में शहीद

Anantnag Encounter, J&K, श्रीनगर: जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) के अनंतनाग (Anantnag) जिले के कोकेरनाग इलाके में आज बुधवार को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ (Anantnag encounter) में सेना के एक कर्नल (Colonel), मेजर (Major) और जम्मू -कश्मीर पुलिस (DSP) सहित तीन अधिकारी शहीद हो गये. कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के कमांडिंग कर्नल मनप्रीत सिंह और एक मेजर आशीष और कश्मीर पुलिस के उपाधीक्षक हुमायूं भट ने अपनी जान गंवा दी है. आर्मी ऑफिसर 19 RR की कमान संभाल रहे थे.

अधिकारियों ने आज बुधवार को श्रीनगर में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष, जम्मू कश्मीर पुलिस के उपाधीक्षक हुमायूं भट गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई. भट की मृत्यु अत्यधिक खून बह जाने के कारण हुई.