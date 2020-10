Jammu Kashmir: भारतीय सेना (Indian security forces) जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में आतंकियों का सफाया करने के लिए विशेष अभियान चला रही है. इसके लिए सेना द्वारा आतंकवादियों (Terrorist) को सरेंडर करना का मौका भी दिया जा रहा है. सेना आतंकियों को सरेंडर करने का कैसे मौका दे रही है, इसका एक वीडियो शुक्रवार को बडगाम के चंडूरा में देखने को मिला. वीडियो द्रवित कर देने वाला है. Also Read - जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को मार गिराया

जानकारी के मुताबिक, जम्मू कश्मीर के चंडूरा इलाके में सुरक्षाबलों को एक मकान में आतंकी के छिपे होने की जानकारी मिली थी. सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस ने अपने साथ सेना की 55 आरआर और सीआरपीएफ की टीम को साथ लेकर ऑपरेशन शुरू किया. जिसमें सेना ने आतंकी का सरेंडर करवाया. Also Read - भाजपा ने जम्मू-कश्मीर की सभी पार्टियों को एक मंच पर ला दिया, हम अनुच्छेद 370 को वापस लाएंगे: सज्जाद लोन

Father of Local terrorist who surrendered today in Chadoora Budgam encounter touches feet of Indian Army soldiers and thanks them for saving life of his son. Also Read - भारत की चीन को दो टूक-देश के अभिन्‍न हिस्‍से हैं J&K, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, रहे हैं और रहेंगे

Jai Ho! @adgpi, @ChinarcorpsIA pic.twitter.com/5cax3aYEgS

