नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में राजोरी जिले के नौशेरा सेक्टर स्थिन सेना की एक पोस्ट पर आतंकी हमले में सेना का एक जवान शहीद हो गया. हालांकि भारतीय सेना ने भी इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया और तीन आतंकियों को मार गिराया. मंगलवार सुबह एक चौकी (एलओसी से 500 मीटर अंदर) पर आतंकियों ने फायरिंग की, जिसमें बुरी तरह से जख्मी हुए जूनियर कमिशंड ऑफिसर (जेसीओ) शहीद हो गए. फायरिंग के बाद क्षेत्र में आम लोगों की आवाजाही को रोक दिया गया. इसके साथ ही दोनों ओर से जमकर फायरिंग हुई. अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार शाम को पाकिस्तान ने नौशेरा सेक्टर के कलाल इलाके में गोलाबारी की जिसमें अग्रिम सीमा चौकी की रखवाली कर रहा जवान शहीद हो गया. समाचार ऐजेंसी एएनआई के मुताबिक अवंतीपोरा एनकाउंटर में सेना ने 3 आतंकी मार गिराए. उनके पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए हैं. उनकी पहचान के बारे में पता लगाया जा रहा है. इसके अलावा इलाके में तलाश जारी है.

#UPDATE Kashmir Zone Police on Awantipora encounter: 3 terrorists killed. Arms & ammunition recovered. Identities and affiliations being ascertained. Search in the area continues. https://t.co/aQmm2f56p0 pic.twitter.com/WSUSiOL3Pk

— ANI (@ANI) October 22, 2019