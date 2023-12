जम्मू-कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि, राजनेताओं ने केंद्र को घेरा

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में बृहस्पतिवार को हथियारों से लैस आतंकवादियों द्वारा सेना के दो वाहनों पर घात लगाकर किए गए हमले में पांच सैनिक शहीद हो गए और दो अन्य घायल हुए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. शहीद हुए दो सैनिकों के शव क्षत-विक्षत थे. इस घटना पर राजनीतिक हस्तियों में कौन क्या कह रहा है,पढ़िए.

रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस – राजौरी में जो हमला हुआ उसके लिए जवानों को श्रद्धांजलि. देश के केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि देश से उग्रवाद और आतंकवाद खत्म हो गया है तो इस हमले पर जबाव देना चाहिए. मोदी सरकार ने विपक्षविहीन संसद कर दी है. प्रजातंत्र को रौंदा जा रहा है. लोकतांत्रिक मूल्यों का कोई अर्थ नहीं रह गया है. क्या देश के प्रजातंत्र में विपक्ष के बिना कोई अर्थ है, उससे अच्छा है कि आज पीएम आवास में सब कुछ चला लीजिए. सवाल अब इंडी एलाइंस या हमारा नहीं है. अब देश की लोकतंत्र की अस्मिता को बचाने का सवाल है. क्या ब्रजभूषण पर कार्रवाही हुई, जो बीजेपी के सांसद ने पास दिया था संसद का, उनपर कार्रवाही हुई. अहर आप बीजेपी की वाशिंग मशीन से धुल कर आता है उस पर कोई कार्रवाही नहीं होती है.

अखिलेश यादव ने कहा, कश्मीर के राजौरी में सेना के पांच जवानों के शहीद होने की घटना अत्यंत दुःखद है. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दे. भावभीनी श्रद्धांजलि.

-जम्मू-कश्मीर के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों – गुलाम नबी आजाद और महबूबा मुफ्ती ने हमले की कड़ी निंदा की है

-एचआईवी सेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत का कहना है, “कल पुंछ में हुआ आतंकवादी हमला पुलवामा हमले की पुनरावृत्ति है. सरकार सो रही है. क्या आप (भाजपा) फिर से हमारे जवानों के बलिदान पर राजनीति करना चाहते हैं? क्या आप करना चाहते हैं?” 2024 में पुलवामा मुद्दे पर फिर वोट मांगेंगे? अगर हमने पुंछ घटना पर सवाल पूछा तो वे हमें दिल्ली या देश से बाहर निकाल देंगे…” देखें वीडियो-

