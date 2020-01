जम्मू: जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में इस महीने के शुरू में सीमा सुरक्षाबल (बीएसएफ) के शिविर में पार्सल बम मिलने के मामले में एक जवान को गिरफ्तार किया गया है. आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कोलकाता निवासी समरपाल को 10 जनवरी को हुबली क्षेत्र स्थित उसके घर हिरासत में लिया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया.

Jammu and Kashmir: Border Security Force jawan who was suspected of sending a parcel bomb to Samba BSF camp has been arrested. Interrogation underway.

