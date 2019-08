नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अनुच्छेद 370 खत्म करने से संबंधित याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस भेज दिया. हालांकि केंद्र ने कोर्ट से नोटिस नहीं भेजने के लिए कहा है. केंद्र की दलील है कि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय तथा सीमापार मुद्दों से जुड़ा था. केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा कि यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है और देश में इस पर जो कुछ भी हुआ है, उसे संयुक्त राष्ट्र में बताया गया है. कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि तो क्या इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट अपनी ड्यूटी नहीं करेगा.

Supreme Court issues notice to Centre and others and says that a five-judge Constitution Bench will hear all the petitions related to abrogation of Article 370, in the first week of October. pic.twitter.com/IiJ6vdPr9Q

