Cloudburst in Amarnath: अमरनाथ गुफा के पास बादल फट गया. बादल फटने के बाद पानी का ज़बरदस्त सैलाब आ गया. इस घटना में पांच लोगों के मौत की खबर है. हालांकि अभी जानमाल के नुकसान को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पांच लोगों की जान गई है. पानी का सैलाब अमरनाथ गुफा के पास ही कई कैंपों के पास से होकर गुजरा. इसके वीडियो भी सामने आए हैं.Also Read - अमरनाथ यात्रा के दौरान हवा में गोते खाते हुए हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग का वीडियो वायरल | देखें Viral Video

बताया जा रहा है कि पानी के सैलाब में कई कैंप बह गए. इन कैंपों में लोग ठहरे हुए थे. ये श्रद्धालु हैं, जो अमरनाथ यात्रा पर आए हैं. ये घटना शाम करीब 5. 30 बजे हुई. ये घटना पवित्र अमरनाथ गुफा से करीब दो किलोमीटर दूर हुई है. मौके पर NDRF, SDRF की कई टीमें मौजूद हैं. लोगों को बचाया जा रहा है. जम्मू कश्मीर के पहलगाम के जॉइंट पुलिस कण्ट्रोल रूम ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और बचाव कार्य चल रहा है. Also Read - खराब मौसम की वजह से रोकी गई अमरनाथ यात्रा, पवित्र गुफा में जाने की श्रद्धालुओं को नहीं दी जा रही इजाजत

#WATCH | J&K: Visuals from lower reaches of Amarnath cave where a cloud burst was reported at around 5.30 pm. Rescue operation underway by NDRF, SDRF & other associated agencies. Further details awaited: Joint Police Control Room, Pahalgam

(Source: ITBP) pic.twitter.com/AEBgkWgsNp

— ANI (@ANI) July 8, 2022