जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई. कई मैदानी इलाकों में भारी बारिश भी हुई. मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि मैदानी इलाकों में मध्यम से भारी बारिश जारी है, जबकि सोनमर्ग, पहलगाम, गुलमर्ग और ऊंचाई वाले अन्य स्थानों पर बर्फबारी हुई है.

अधिकारी ने कहा, "मैदानी इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हुई. अगले 24 घंटों के दौरान भी मौसम की यही स्थिति बने रहने की संभावना है."



दक्षिण कश्मीर के शोपियां कस्बे में सुबह चार से पांच इंच बर्फबारी दर्ज की गई है. रामबन इलाके में भूस्खलन और पत्थर गिरने के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बंद कर दिया गया. घाटी में न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है.

