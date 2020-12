Jammu and Kashmir DDC Election 2020 Update: जम्मू-कश्मीर में आज डीडीसी चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान चल रहा है. शुरुआत में आज ठंड की वजह से मतदान की गति धीमी रही. ठंड की वजह से अधिकतर लोग सुबह अपने-अपने घरों से बाहर नहीं निकले. अधिकारियों ने बताया कि डीडीसी की 33 सीटों पर चुनाव हो रहा है. इसमें 16 सीटें कश्मीर में और 17 सीटें जम्मू संभाग में हैं. मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ. उन्होंने बताया कि दिन बढ़ने पर मतदान प्रतिशत में सुधार होने की संभावना है. मतदान अपराह्न दो बजे समाप्त हो जाएगा.

इस बीच इस चुनाव में पाकिस्तान से आकर भारत में बसे लोगों ने पहली बार मतदान किया. ये लोग 70 साल पहले भारत आ गए थे. इन्हें रिफ्यूजी का दर्जा मिला हुआ था. लेकिन हाल में भारत सरकार ने मताधिकार का अधिकार दे दिया. इस कारण वे पहली बार अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं.

#WATCH Jammu: People who came from Pakistan as refugees celebrate after casting votes in third phase of District Development Council polls.

“This is first time in over 70 yrs that we’re voting in local body polls. We’re happy to participate in democratic process,” says a voter. pic.twitter.com/Rhz4Tsn7Z4

— ANI (@ANI) December 4, 2020