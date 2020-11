Jammu and Kashmir District Development Councils DDCs election Date 2020: जम्मू कश्मीर में 28 नवंबर और 19 दिसंबर के बीच आठ चरणों में जिला विकास परिषद (DDCs) के चुनाव आयोजित किए जाएंगे. इसको लेकर कल यानी 5 नवंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी. जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त केके शर्मा ने बताया, “जिला विकास परिषद (डीडीसी) चुनाव के लिए अधिसूचना 5 नवंबर को जारी की जाएगी. चुनाव 28 नवंबर और 19 दिसंबर के बीच आठ चरणों में आयोजित किए जाएंगे.” Also Read - US Election: कमला हैरिस के चाचा का बयान- राष्ट्रपति कोई भी हो, भारत-अमेरिका का संबंध रहेगा गहरा

राज्य निर्वाचन आयुक्त केके शर्मा ने बताया कि जिला विकास परिषद (डीडीसी) चुनाव के लिए मतगणना यानी नतीजे 22 दिसंबर को आएंगे.

उन्होंने कहा, "जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत, पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थी और भारतीय नागरिकता वाले नागरिक इन चुनावों में भाग ले सकते हैं. पहले उन्हें केवल लोकसभा चुनाव में भाग लेने की अनुमति थी."