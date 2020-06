श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में रविवार को सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिण कश्मीर में शोपियां के रेबन इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षाबलों ने सुबह इलाके की घेराबंदी की और तलाश अभियान चलाया. उन्होंने बताया कि आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर गोलियां चलाईं जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई. मुठभेड़ अभी चल रही है और विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है. Also Read - पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन, भारतीय जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब, एक जवान शहीद

गौरतलब है कि बीते दिनों ही आतंकवादियों के साथ पुलवामा जिले में पुलिस और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली थी. यहां सुरक्षाबलों ने आतंकियों का मार गिराया था. इस मुठभेड़ में IED से भरी कार लेकर जा रहे आतंकवादी को भी सुरक्षाबलों ने मार गिराया.

J&K: Joint troops of 178 battalion of Central Reserve Police Force, Rashtriya Rifles&Special Operation Group at Zainapora launched a cordon&search operation in Shopian. An encounter broke out between the troops&terrorists. Encounter underway.(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/hegYTmo2HL

— ANI (@ANI) June 7, 2020