J&K Encounter LIVE: जम्मू कश्मीर में सेना ने अब आतंकियों के खात्मे की पूरी तैयारी कर ली है. पुंछ सेक्टर में जहां बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है वहीं आज सुबह से शोपियां के द्रगाड़ इलाके में सेना और आतंकियों के बीच हुए एनकाउंटर में दो आतंकियों के मारे जाने की खबर है. मुठभेड़ अभी जारी है. वहां पहले तीन आतंकियों के घिरने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद जवानों ने दो आतंकियों को ढेर कर दिया है. दूसरी तरफ आज सुबह NIA ने जम्मू कश्मीर के 11 ठिकानों पर छापेमारी की है. आतंकवाद की साजिश के मामले में श्रीनगर, बारामूला, पुलवामा, अवंतीपोरा, सोपोर और कुलगाम में छापेमारी जारी है.

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बताया है कि शोपियां के द्रगाड इलाके में आज सुबह से मुठभेड़ जारी है. पुलिस और सुरक्षा बल मिलकर आतंक के खात्में के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं. वहीं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने बताया है कि जम्मू-कश्मीर के शोपियां इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है. दो आतंकियों के फंसे होने की खबर मिल रही है.

#UPDATE | Two unidentified terrorists killed in Dragad area of Shopian during an encounter. Search operation is underway: J&K Police

