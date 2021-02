Jammu & Kashmir, terrorist, Anantnag encounter, encounter, CRPF, Latest News: जम्‍मू -कश्‍मीर (Jammu and Kashmir) के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और पुलिस ने आज बुधवार को 4 आतंकवादियों को मार गिराया है. यह एनकाउंटर अनंतनाग के श्रीगुफवारा (Srigufwara) के शालगुल ( Shalgul) वन क्षेत्र में मुठभेड़ शुरू हुई. आर्मी (Army) और जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस (Jammu and Kashmir Police) अपने जॉब पर है. सूत्रों के मुताबिक सीआरपीएफ (CRPF) के जवानों ने दो-तीन आतंकियों को घेर लिया है. Also Read - पाकिस्तान में 4 समाजसेवी महिला कार्यकर्ताओं की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या की, कई घायल

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कहा, अनंतनाग (Anantnag)में जारी मुठभेड़ (encounter)में चार अज्ञात आतंकवादी मारे गए है. सीआरपीएफ के मुताबिक, माना जा रहा है कि अभी 2-3 आतंकवादी छिपे हुए हैं, जिन्‍हें घेर लिया गया है.

कश्‍मीर पुलिस ने कहा है कि पुलिस और सुरक्षाबल अपने जॉब पर हैं और विस्‍तृत जानकारी सामने आने पर दी जाएगी.