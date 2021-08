Jammu And Kashmir: जम्मू और कश्मीर में ‘देशद्रोहियों’ और पत्थरबाजों पर राज्य प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है. ऐसे लोगों को ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी, ना ही विदेश जाने की इजाजत होगी. जम्मू-कश्मीर सरकार ने पत्थरबाजों और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाले लोगों पर नकेल कसने के लिए एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत ऐसे लोगों को ना तो सरकारी नौकरी दी जाएगी और न ही उनका पासपोर्ट बन पाएगा. मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पत्थरबाजों और राज्य और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों शामिल रहने वाले लोगों को अब विदेश जाने का मौका नहीं मिलेगा.Also Read - गुलाम नबी आज़ाद ने कहा- जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी करे कांग्रेस, सभी लें चुनाव में हिस्सा

No security clearance related to passport verification for subjects found involved in law & order, stone-pelting cases, and other crimes prejudicial to the security of the Union Territory: Govt of J&K pic.twitter.com/eb6oIRIa9N

