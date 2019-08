श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बुधवार को राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की और उन्हें बताया गया कि स्थिति कुल मिलाकर संतोषप्रद है. राजभवन के एक प्रवक्ता ने बताया कि अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को हटाए जाने और दो केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य के प्रस्तावित विभाजन के बाद, राज्यपाल ने कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की. उन्होंने राजभवन में एक बैठक में यह समीक्षा की.

J&K Raj Bhavan: Governor directed Deputy Commissioners of respective districts in Valley to depute their staff to visit different localities & take stock of requirements of people & address them swiftly. He re-iterated his concern for ensuring safety of general public https://t.co/whIqtOvuJJ

— ANI (@ANI) August 7, 2019