श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद से आतंकी बड़े हमले की तलाश में हैं. लेकिन सुरक्षाबलों की चौकसी के चलते उनके मंसूबे पूरे नहीं हो पा रहे हैं. शनिवार को श्रीनगर के एक इलाके में शनिवार को संदिग्ध आतंकवादियों के ग्रेनेड हमले में कम से कम तीन लोग घायल हो गए.

पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि आतंकवादियों ने लाल चौक सिटी सेंटर से कुछ ही दूर हरि सिंह हाई स्ट्रीट बाजार में ग्रेनेड फेंके. उन्होंने कहा कि धमाके में कम से कम तीन लोग घायल हो गए और एक कार की खिड़कियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं. उन्होंने कहा कि बाजार में दुकानें बंद थी लेकिन रेहड़ी-पटरी वालों ने इलाके में अपनी दुकानें लगा रखी थीं.

बता दें कि इससे पहले जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने 5 अक्टूबर को सुबह जिला उपायुक्त मुख्यालय पर ग्रेनेड से हमला कर दिया. इस हमले में 10 से अधिक लोग घायल हुए थे.

Jammu and Kashmir: Search operation underway at Hari Singh High Street in Srinagar following a grenade attack earlier today. More details awaited. pic.twitter.com/q0ETOUukJ7

— ANI (@ANI) October 12, 2019