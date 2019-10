श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के सोपोर में बस स्टैंड के आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया है जिसमें कम से कम 9 लोगों के घायल होनी की खबर है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 3 पैदलयात्री जख्मी हुए हैं. घायलों में एक महिला भी है. फिलहाल सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. समाचार ऐजेंसी एएनआई के मुताबिक सोपोर में बस स्टैंड पर आतंकवादियों ने नागरिकों पर ग्रेनेड फेंका जिसमें 9 नागरिकों को चोटें आईं.

अधिकारियों ने बताया कि घायल छह लोगों में से गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को श्रीनगर के एक अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। अन्य घायलों का एक स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। कश्मीर पुलिस ने ट्विटर पर कहा, ‘‘आतंकवादियों ने सोपोर के बस स्टैंड पर एक ग्रेनेड फेंक दिया जिसमें 9 नागरिक घायल हो गये।’’

#UPDATE Jammu and Kashmir: Nine injured in a grenade attack near bus stand in Sopore.

— ANI (@ANI) October 28, 2019