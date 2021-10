Weapon-dropping case of Phallian Mandal: जम्मू-कश्मीर के फलियां मंडल में हथियार गिराने के आरोप में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को एक व्यक्ति इरफान अहमद भट को गिरफ्तार किया. पुलिस ने बताया है कि इरफान ने अपना जुर्म कबूल लिया है और उसने बताया है कि वह सीमा पार लश्कर के आकाओं के संपर्क में था. इरफान अहमब भट अनंतनाग के वेरिनाग इलाके का निवासी है.Also Read - Encounter in Jammu and Kashmir: राजौरी में सुरक्षा बलों का एनकाउंटर और सर्च ऑपरेशन जारी

बता दें कि पुलिस ने इरफान के पास से एक एके सीरीज की राइफल, 3 मैग्जीन, 30 राउंड और एक नाइट विजन बरामद की है. पुलिस ने बताया कि इरफान अहमद भट यहां हथियारों की खेप लेने के लिए ही आया था. गौरतलब है कि इन हथियारों को 2 अक्टूबर को एक ड्रोन की मदद से यहां गिराया गया था. Also Read - Ben Stokes injury update: एशेज स्क्वाड का ऐलान होने के बाद बेन स्टोक्स ने इंजरी पर सकारात्मक अपडेट दिया

पिछले कुछ दिनों से सीमापार आतंकवाद की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं. इस बीच आतंकवादियों ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए जम्मू-कश्मीर के आम लोगों को निशाना बनाना शुरू किया है. (इनपुट – एएनआई) Also Read - जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और बांदीपुरा जिलों में मुठभेड़, दो आतंकवादी ढेर