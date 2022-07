नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिला स्थित एक शिविर में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के एक जवान ने अपने तीन सहकर्मियों को गोली मारकर घायल कर दिया और बाद में गोली मारकर आत्महत्या कर ली. यह घटना जिले के देविका घाट सामुदायिक केंद्र पर हुई. आईटीबीपी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह ने अपने साथियों पर गोलियां चलाईं, जिसमें एक हेड कांस्टेबल और दो कांस्टेबल घायल हो गये.Also Read - जम्मू-कश्मीर: ITBP जवान ने तीन साथियों को फायरिंग की, खुद को गोली मारकर सुसाइड की

आईटीबीपी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तीनों को घायल अवस्था में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अब वे खतरे से बाहर बताये जा रहे हैं. अधिकारी के अनुसार, कांस्टेबल सिंह ने अपनी इंसास सर्विस राइफल से खुद को गोली मारी और उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी. Also Read - राष्ट्रपति चुनाव: राज्यवार देखें विधायकों के मत का मूल्य, यूपी टॉप पर, सबसे नीचे सिक्किम

सिंह आईटीबीपी की आठवीं बटालियन में कार्यरत थे और फिलहाल जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा ड्यूटी के तहत बल की दूसरी तदर्थ बटालियन की एफ कंपनी में तैनात थे. अधिकारी ने बताया कि प्रारम्भिक सूचना के अनुसार जवानों के बीच कहासुनी हो गई थी, लेकिन इस घटना के लिए जिम्मेदार वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है. अधिकारी ने बताया कि आईटीबीपी की ओर से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिये गये हैं. Also Read - दिल्ली: बिजनेसमैन ने पत्नी और दो बेटियों को बेहोश करके पहले गोली मारकर हत्या की, फिर बाद में सुसाइड किया

A constable of the 8th Battalion, Indo-Tibetan Border Police, opened fire, injuring his 3 colleagues in Jammu and Kashmir’s Udhampur. He later shot himself dead. All injured have been shifted to the hospital and are safe. A court of inquiry has been ordered: ITBP

