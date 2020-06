श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में ब्रहस्पतिवार की सुबह सुरक्षाकर्मियों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुईं. इस मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर हो गए. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों को उत्तर कश्मीर में सोपोर के हार्दशिव इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सटीक सूचना मिली थी जिसके बाद इलाके की घेराबंदी की गई और तलाश अभियान चलाया गया. Also Read - जम्‍मू-कश्‍मीर के पुलवामा में एनकाउंटर: दो आतंकवादी ढेर, एक जवान शहीद

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी इलाके की छानबीन चल रही है. एनकाउंटर के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई थी ताकि आतंकी आपस में बातचीत न कर सकें. आतंकियों का पता लगाने के लिए सोपोर में 22 आरआर और सीआरपीएफ की ज्वॉइंट टीम मौके पर मौजूद है. Also Read - पाकिस्‍तानी सेना की गोलाबारी में LoC पर जवान शहीद, इंडियन आर्मी दे रही मुंहतोड़ जवाब

आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद जब तलाशी अभियान चलाया गया तो आतंकियों ने अचानक सैनिकों पर गोलीबारी करनी शुरू कर दी जिसके बाद भारतीय सैनिकों और जम्मू पुलिस के जवान ने भी फायरिंग की. इस बीच दो आतंकी मारे गए. Also Read - Tripura-Sikkim-J&K Coronavirus: जम्मू-कश्मीर में कोरोना के 122 नए मामले, त्रिपुरा और सिक्किम में भी बढ़ी मरीजों की संख्या, पढें डिटेल्स

Encounter underway in Hardshiva area of Sopore. Police and security forces are on the job: Jammu & Kashmir Police (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/WcHLBgDA55

— ANI (@ANI) June 25, 2020