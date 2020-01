जम्मू: जम्मू में रविवार को कड़ी सुरक्षा के बीच परंपरा और हर्षोल्लास के साथ 71वां गणतंत्र दिवस मनाया गया. मुख्य कार्यक्रम में उपराज्यपाल जी. सी. मुर्मू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया. पिछले साल पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद यह पहला गणतंत्र दिवस है. मुर्मू ने जम्मू के बीचोबीच लोगों से ठसाठस भरे मौलाना आजाद स्टेडियम में तिरंगा फहराया और परेड का निरीक्षण करने के साथ भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली जिसका नेतृत्व जम्मू-कश्मीर लाइट इंफैंट्री (जेएकेएलआई) की पांचवीं बटालियन के कर्नल राजेश कुमार शर्मा ने किया.

J&K Lt Governor, GC Murmu: Last year was the year of a major change for the people of J&K. The abrogation of temporary provisions has driven away the financial and legal obstacles between J&K and other parts of the country. It has united J&K to the country in its true sense. https://t.co/eWf0noGTee pic.twitter.com/xbOHTC8foC

— ANI (@ANI) January 26, 2020